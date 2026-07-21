Boeing a remporté un nouveau contrat pour le 777-8F, de la part de MSC Air Cargo. La jeune compagnie cargo s’est engagée à acquérir cinq exemplaires de l’appareil. Ils figurent déjà au carnet de commandes de l’avionneur, mais le client n’avait pas été révélé jusqu’à présent.

C’est le premier contrat que signe la compagnie suisse pour le 777-8F. Elle en est par ailleurs la troisième cliente en Europe (après Cargolux et Lufthansa).

Lancée à la fin de l’année 2022, à une période où les grands armateurs ont élargi leur activité au fret aérien pour devenir des intégrateurs logistiques globaux, MSC Air Cargo exploite actuellement sept 777F.