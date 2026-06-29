Airbus a signé un accord de prêt d’un milliard d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI), première tranche d’un financement global de 3 milliards d’euros, soit le plus important prêt aux entreprises jamais approuvé par la BEI.

La signature a été effectuée lundi à Bruxelles après six mois de préparation, en présence de Guillaume Faury, Président exécutif d’Airbus, et des vice-présidents de la BEI, Robert de Groot, Ambroise Fayolle et Nicola Beer.

Ce financement soutiendra les investissements du groupe aéronautique européen dans l’aviation commerciale et la défense jusqu’en 2030.

« Ce dispositif renforce notre partenariat stratégique approfondi avec la BEI, en soutenant la recherche dans les applications commerciales et de défense, l’un des moteurs de la compétitivité industrielle européenne. Ces conditions très compétitives et cette flexibilité accrue nous offrent une marge de manœuvre maximale pour gérer notre bilan, minimiser le coût de portage et soutenir nos investissements à long terme dans l’innovation aérospatiale » a expliqué dans un communiqué Thomas Toepfer, directeur financier d’Airbus.

La BEI précise que cette enveloppe s’inscrit dans l’initiative « TechEU » et qu’elle viendra soutenir les activités de recherche et développement à long terme d’Airbus en France, en Allemagne et en Espagne afin de renforcer la souveraineté technologique et l’excellence industrielle européennes.