Wideroe a conclu un accord avec l’un de ses partenaires actuels pour louer deux nouveaux Embraer E195-E2. Leur livraison est prévue au premier trimestre 2028.

Elle portera à cinq le nombre d’E2 au service de la compagnie norvégienne. Elle exploite en effet trois E190-E2 aujourd’hui.

Les appareils permettront de renforcer l’offre de liaisons entre les principaux hubs norvégiens, hors Oslo. Ils seront basés à Bergen ou Trondheim, et desserviront les destinations du nord de la Norvège, reliant ainsi des régions périphériques sans nécessiter un passage par la capitale.

Les E190-E2, intégrés en 2018, ont par exemple permis de multiplier par plus de trois le trafic entre Bergen et Tromso. Ils sont actuellement utilisés sur ce type de liaisons mais aussi sur le réseau international.