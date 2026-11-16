Embraer mobilise un E195-E2 dans le programme international IGNITE-X, piloté par le DLR allemand, pour mesurer l’influence d’un carburant à faible teneur en soufre sur les émissions des moteurs et la formation des traînées de condensation.

Embraer a annoncé le 16 novembre sa participation au programme international IGNITE-X (International Ground and Inflight Turbine Emission Experiment), piloté par le Centre allemand de recherche aérospatiale (DLR), pour étudier l’influence de la teneur en soufre du carburant sur les émissions et la formation des traînées de condensation.

Ce programme associe notamment le DLR, Embraer, Pratt & Whitney, Aerodyne Research et l’université des sciences et technologies du Missouri.

Un E195-E2 sert de plateforme d’essais pour étudier l’influence de la teneur en soufre du carburant sur les émissions des moteurs (PW1900G) et la formation des traînées de condensation, avec pour objectif de mieux comprendre comment réduire les effets climatiques hors CO₂ de l’aviation.

Lors des essais en vol au-dessus de l’Allemagne, un Falcon 20E du DLR suit l’E195-E2 dans des couloirs dédiés pour mesurer les émissions dans son sillage et caractériser les traînées de condensation à différentes distances. Au sol, des mesures portent sur les particules ultrafines émises sur l’ensemble de la plage de fonctionnement des moteurs.