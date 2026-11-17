Jin Air, Air Seoul et Air Busan ne formeront plus qu’un le 17 mars prochain. Le gouvernement sud-coréen a en effet approuvé la fusion entre les trois transporteurs low-cost, qui réuniront donc prochainement leurs opérations sous la seule marque Jin Air.

Cette opération s’inscrit dans le prolongement de la fusion entre Korean Air et Asiana – qui sera finalisée le 17 décembre. Toutes les trois sont en effet des filiales des deux compagnies : Jin Air de Korean Air, et Air Busan et Air Seoul d’Asiana. Cependant, Air Busan n’était détenue qu’à 58,4 % par Asiana et devait donc fusionner avec ses sœurs.

Leur réunion formera la première compagnie low-cost de Corée du Sud, dépassant l’actuel leader Jeju Air. Jeju Air exploite 45 Boeing 737-800 et -8, tandis que la future Jun Air comptera près d’une soixantaine d’appareils dans sa flotte. Celle-ci sera en revanche plus hétérogène, la flotte de Jin Air étant basée sur le Boeing 737 NG et MAX et celles d’Air Busan et Air Seoul sur les Airbus de la famille A320ceo et neo. Pour surveiller les effets de ce nouveau duopole sur le marché, éviter la suppression de liaisons et une hausse injustifiée des tarifs, le ministère des transports (MOLIT) et l’autorité de la concurrence ont demandé au groupe de leur fournir des rapports mensuels sur la protection des consommateurs.

Par ailleurs, Jin Air s’est engagée à faire de Busan un second hub pour la future compagnie, en développant ses liaisons internationales (elles passeront de 28 à 33), en y basant davantage d’appareils et en faisant de l’aéroport de Ginhae un hub de maintenance autonome. Des recrutements locaux sont planifiés pour les équipes de personnel navigant et de techniciens.