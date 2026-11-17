Philippine Airlines (PAL) a finalisé sa commande de 15 Boeing 787-10 auprès de Boeing, un contrat assorti de droits d’achat pour 5 exemplaires supplémentaires. Les appareils seront motorisés par des GEnx-1B de GE Aerospace.

Cette commande de la compagnie nationale philippine avait été annoncée, via un protocole d’accord, lors du salon aéronautique de Farnborough en juillet dernier.

Les livraisons sont attendues au début de la prochaine décennie, la compagnie ayant précédemment évoqué la période 2031-2034.

Cette commande, la plus importante jamais passée par Philippine Airlines pour des avions long-courriers, doit contribuer au renouvellement de sa flotte et au développement de son réseau international. Les 787-10 lui permettront de renforcer sa flotte et d’étoffer son réseau régional, tout en lui apportant une flexibilité nouvelle. Ils viendront remplacer ses A330-300.

Philippine Airlines a également confirmé début novembre une commande de 9 Airbus A350-1000 supplémentaires pour remplacer ses 777-300ER.