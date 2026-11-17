French bee et Southwest Airlines ont signé un accord interligne, qui leur permet de lier leurs deux réseaux. Les passagers de Southwest Airlines pourront ainsi, avec un seul billet utiliser le réseau intérieur de la compagnie américaine pour ensuite prendre un vol long-courrier de sa partenaire française – et inversement.

Les correspondances seront accessibles dans trois aéroports : Los Angeles, Miami et San Francisco.

Southwest se félicite de débloquer ainsi l’accès à des destinations « iconiques » à ses passagers : Paris, La Réunion, la Polynésie, et, prochainement, les Maldives et le Sri Lanka.

Cet accord s’inscrit dans le processus de transformation de Southwest Airlines, pleinement engagé depuis le début de l’année. La compagnie a fait évoluer son modèle low-cost en supprimant le placement libre, en lançant une zone Extra Legroom, des vols de nuit, des salons (à venir). Dans la même veine, alors que son modèle était strictement point-à-point et fermé à tout partenariat aérien, elle s’est ouverte aux alliances pour stimuler la demande et générer des revenus additionnels. French bee est la dernière compagnie à venir soutenir cette stratégie, après que des partenariats similaires ont été signés avec Condor, Icelandair, LOT Polish Airlines, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Singapore Airlines, China Airlines, All Nippon Airways, EVA Air, Philippine Airlines et Air Premia.