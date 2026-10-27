Atlantic Airways a signé une commande ferme auprès d’Airbus pour l’achat de 2 monocouloirs A320neo. La compagnie aérienne nationale des îles Féroé entend ainsi poursuivre sa transition vers une flotte composée exclusivement d’A320neo, favorisant ainsi des synergies opérationnelles et une maintenance rationalisée.

Les deux nouveaux appareils sont livrables au début des années 2030.

Atlantic Airways aligne actuellement une flotte de 4 appareils de la famille A320 : 2 A320 et deux A320neo. Tous sont motorisés par CFM International. Les 2 premiers A320neo de la compagnie, configurés en monoclasse de 174 sièges, sont en leasing et ont été livrés en 2019 et 2020.

« Notre ambition est d’exploiter, à terme, une flotte exclusivement composée d’Airbus A320neo. Cet accord constitue une avancée majeure vers la réalisation de cet objectif », a déclaré Niels Mortensen, président du conseil d’administration d’Atlantic Airways, qui a participé à la signature du contrat d’acquisition à Toulouse. Il précise que les derniers arbitrages concernant le choix de la motorisation des futurs appareils sont actuellement en cours.

Niels Mortensen a également expliqué que la compagnie évoluait dans un environnement particulièrement concurrentiel, face à de grandes compagnies aériennes internationales. « Pour rester compétitifs, de tels investissements sont indispensables. Ils nous donnent les moyens de réussir sur notre marché et de faire en sorte qu’Atlantic Airways demeure le premier choix des voyageurs à destination des Îles Féroé » a-t-il ajouté.

« Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec Atlantic Airways alors que la compagnie progresse vers une flotte entièrement composée d’A320neo », a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes d’Airbus pour la division des avions commerciaux.

Avec la signature de cet accord, Atlantic Airways totalise désormais quatre nouveaux Airbus A320neo en commande. Ces acquisitions s’inscrivent dans un programme d’investissement à long terme pouvant atteindre 2 milliards de couronnes danoises au cours des prochaines années.

Basée à l’aéroport de Vágar (FAE), unique aéroport des îles Féroé, Atlantic Airways dessert régulièrement plusieurs destinations européennes, notamment Copenhague, Billund, Aalborg, Paris-CDG, Édimbourg, Londres-Gatwick, Keflavík et Oslo. Ce réseau est complété par des lignes saisonnières. La compagnie assure également des liaisons intérieures vers les îles les plus isolées de l’archipel ainsi que des missions SAR avec deux hélicoptères AW139 de Leonardo.