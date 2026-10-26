La compagnie indienne IndiGo a sélectionné Skywise Core X3, la version haut de gamme de la suite Skywise Core X d’Airbus, pour renforcer l’exploitation de ses données opérationnelles à l’échelle de la compagnie. Annoncé le 23 octobre 2026, cet accord prolonge l’utilisation de Skywise Core par le transporteur indien depuis 2020.

Selon Skywise, Skywise Core X3 soutiendra l’industrialisation des ambitions d’IndiGo en matière d’intelligence artificielle (IA), en permettant à la compagnie low-cost indienne de développer des modèles d’apprentissage automatique (machine learning), de déployer des applications opérationnelles intelligentes et de mettre en place des flux de données automatisés.

Le déploiement doit soutenir l’efficacité opérationnelle de la flotte existante d’IndiGo, l’un des plus important opérateur de la famille Airbus A320neo au monde, tou en accompagnant l’arrivée de ses A350-900 (60 exemplaires en commande ferme, premières livraisons en 2027).

Skywise précise également que sa nouvelle solution cette solution fournit une base de données prête à l’emploi, spécifiquement conçue pour les opérations aériennes et techniques, garantissant ainsi l’intégrité des données entre les différents départements de l’opérateur.

Pour rappel, Airbus a décidé de consolider son activité de services numériques en regroupant les solutions numériques de Skywise digital services et celle de Navblue sous l’entité Skywise en avril dernier.