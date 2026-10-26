Pratt & Whitney (groupe RTX) a démarré la construction d’un nouveau bâtiment de 6 500 m² sur son site de Rzeszów (Pologne) le 23 octobre.

Cet investissement de 100 millions de dollars avait été annoncé plus tôt dans l’année et doit permettre d’accroître les capacités de production de composants tournants critiques pour les moteurs civils (GTF) et militaires (F135 et F100), par exemple des disques de compresseur et de turbine.

La mise en service est prévue en 2028, avec plus de 120 emplois à la clé.

Le site de Rzeszów produit également des moteurs destinés aux hélicoptères, aux jets d’affaires et aux appareils de l’aviation générale (PT6, PW200, PW500/600 et PW800).