MTU Maintenance a annoncé le 26 octobre la signature d’un contrat de trois ans avec Garuda Indonesia pour la maintenance, la réparation et la révision de moteurs GE90-115B équipant sa flotte de Boeing 777-300ER.

Les interventions seront réalisées sur le site de MTU Maintenance à Hanovre, en Allemagne.

L’accord vise à soutenir la disponibilité des moteurs et la fiabilité opérationnelle de la flotte long-courrier de la compagnie indonésienne. Le bureau de MTU Maintenance à Singapour pourra également fournir, selon les besoins, des solutions de location de moteurs et de gestion d’actifs.

Le communiqué de MTU n’as pas précisé le nombre de visites en atelier prévues dans le contrat.

Garuda a déjà conclu un accord avec HAECO Engine Services (Xiamen) portant sur trois visites de restauration des performances de moteurs GE90, des opérations à réaliser jusqu’en 2028.

La compagnie porte-drapeau indonésienne aligne aujourd’hui 8 777-300ER (mais un exemplaire a été transféré au gouvernement indonésien).