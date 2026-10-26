Allegiant Air a décidé de convertir en commandes fermes des options qu’elle détenait sur six Boeing 737 MAX. Elle précise que les six appareils seront du modèle 737-8 et qu’ils ont une valeur dépassant les 720 millions de dollars (au prix catalogue).

Il s’agit de la première conversion d’options sécurisées lors de sa commande de 2021. Cette transaction porte à 56 le nombre de 737 MAX en commandes fermes – dont 22 ont déjà été livrés – et lui laisse encore des options sur 74 appareils.

Les livraisons doivent avoir lieu en 2028.

Avec la commande de 737 MAX en 2021, Allegiant Air a rompu avec son modèle historique en se préparant à exploiter deux types d’appareils dans sa flotte, qui reposait jusqu’alors entièrement sur la famille A320, et en acquérant des appareils neufs plutôt que de seconde main. Sa commande prévoit l’intégration de deux modèles, le 737-7 et le 737-8 dans sa version 8200.