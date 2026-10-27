Air India s’est lancé dans la construction d’un nouveau hangar de maintenance à l’aéroport international Indira-Gandhi de Delhi. Implanté sur un terrain d’environ 3,6 hectares, le complexe MRO sera conçu pour accueillir simultanément un gros-porteur et un monocouloir. La compagnie présente cette configuration comme une première à Delhi, son principal hub.

Le nouveau hangar disposera d’une hauteur libre de 25 mètres et de grandes portées sans poteaux intermédiaires.

Ce projet vise à regrouper plusieurs activités d’ingénierie et de maintenance sous le contrôle opérationnel direct d’Air India. Les installations comprendront des bureaux techniques intégrés, un magasin de pièces détachées sur site et un atelier consacré aux équipements et aménagements cabine. La compagnie porte-drapeau indienne entend ainsi accélérer les inspections, la correction des défauts et les réparations intérieures, tout en réduisant sa dépendance envers les prestataires extérieurs.

Le rapprochement des équipes techniques, des pièces et des moyens de réparation doit également permettre de remettre plus rapidement en service les appareils immobilisés pour des raisons techniques.

Air India attend de cette organisation une réduction des temps d’immobilisation et des coûts logistiques, ainsi qu’une amélioration de la disponibilité de sa flotte sur son principal hub.