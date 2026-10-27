Boeing reste en perte au troisième trimestre mais ses résultats s’améliorent nettement. Porté par le dynamisme de ses divisions Défense et Services, l’avionneur américain a vu son chiffre d’affaires de la période augmenter de 4 % à 24,2 milliards de dollars. Il souligne également que son carnet de commandes atteint une valeur record de 745 milliards de dollars.

Son résultat opérationnel est positif sur la période, à 354 millions de dollars, contre une perte de 4,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Même ampleur dans le résultat net : la perte s’est réduite de 5,3 milliards dollars à 116 millions de dollars. Ces écarts s’expliquent par l’inscription d’une charge opérationnelle exceptionnelle pour le programme 777X à cette période de 2025, pour un montant de près de 5 milliards de dollars. Les résultats 2026 bénéficient donc de la comparaison, même si les progrès sont réels.

Les activités de Défense ont notamment contribué au redressement. En partie grâce à la cession de HRL Laboratories mais aussi grâce à une activité plus soutenue dans les programmes militaires, le bénéfice opérationnel a quadruplé à 492 millions de dollars. Le carnet de commandes a une valeur record de 101 millions de dollars, dont 23 % viennent de ventes hors des Etats-Unis. Les Services poursuivent également leur croissance continue, avec un chiffre d’affaires en hausse de 4 % (5,6 milliards de dollars) et un bénéfice opérationnel de 492 millions de dollars, en croissance de 9 %.

C’est davantage au niveau de la division Aviation commerciale que les résultats sont nuancés. Avec un nombre de livraisons stable à 161 appareils, le chiffre d’affaires trimestriel s’est rétracté de 3 % à 10,7 milliards de dollars, en raison d’un mix de livraisons moins favorable que l’année précédente. Bien que le bilan profite de la comparaison avec l’année dernière au niveau du résultat opérationnel, la perte atteint 697 millions de dollars. Au mix livraisons s’ajoutent en effet des coûts plus élevés dans l’ajustement des cadences de production et dans la chaîne d’approvisionnement.

Les nouvelles ne sont pas mauvaises pour autant : Boeing a enregistré 300 commandes nettes sur la période, la production du 737 MAX se stabilise à 47 appareils par mois, celle du 787 à huit par mois. Le carnet de commandes est plein, avec 6 300 avions pour une valeur record de 612 milliards de dollars. L’avionneur souligne aussi que si le programme 777X a de nouveau eu un impact négatif sur la marge opérationnelle de la division, il reste en bonne voie pour atteindre l’objectif de débuter les livraisons en 2027.

Enfin, « les récentes étapes clés, notamment la certification des 737-7 et 737-10 ainsi que notre sélection pour concevoir et construire l’avion de chasse de sixième génération de la Marine, constituent des avancées importantes qui nous permettent de poursuivre sur notre lancée », a déclaré Kelly Ortberg, président-directeur général de Boeing. « Mais nous n’en avons pas fini. Nous continuons à mettre l’accent sur la sécurité et la qualité tout en redoublant d’efforts en matière de gestion Lean et d’exécution rigoureuse afin de tenir nos engagements et d’assurer la performance durable attendue par nos parties prenantes. »