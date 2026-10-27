Flydubai annonce que la construction de son Aircraft Maintenance Centre (AMC), implanté à Dubai South, approche de son terme. Le centre vient en effet d’acceuillir une délégation conduite par le directeur général de la compagnie low-cost de Dubaï (EAU), Ghaith Al Ghaith, pour inspecter le chantier le 22 octobre.

La fin des travaux, prévue dans les prochaines semaines, sera suivie d’une phase de préparation opérationnelle et d’intégration des systèmes avant l’ouverture du centre prévu au premier trimestre 2027.

Implanté au sein du Mohammed bin Rashid Aerospace Hub (MBRAH), à proximité immédiate de l’aéroport international Al Maktoum (DWC), le nouveau centre MRO de 32 600 m2 comprendra 3 hangars de maintenance lourde, des ateliers spécialisés, des espaces de stockage et de gestion des matériels ainsi que des locaux administratifs. Il doit accueillir 400 professionnels techniques une fois pleinement opérationnel.

Représentant un investisemment de 190 millions de dollars, la construction du nouveau centre MRO avait été lancé en juillet 2025 pour accompagner la future croissance de la flotte de la compagnie.

flydubai présente cet investissement comme un moyen de réduire les délais d’immobilisation, d’améliorer la disponibilité de ses avions et de renforcer la maîtrise de la qualité. Ghaith Al Ghaith souligne que l’internalisation de ces capacités doit apporter davantage de souplesse, de résilience et d’efficacité opérationnelle à mesure que la flotte et le réseau se développent. Le centre s’inscrit également dans la stratégie à long terme de la compagnie autour de l’aéroport DWC.

flydubai opère aujourd’hui avec une flotte de 98 monocouloirs Boeing (25 737-800, 69 737 MAX 8 et 737 MAX 9) et prévoit de terminer l’année avec 100 appareils. Son carnet de commandes dépasse les 300 avions, dont 30 Boeing 787 attendus à partir du début de 2028 et 150 Airbus A321neo livrables à partir de 2031.