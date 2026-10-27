La communalité des produits de NYCO à destination des compagnies aériennes à flotte mixte, vient de franchir une nouvelle étape. L’huile turbine Turbonycoil® 600, le produit phare du spécialiste français des lubrifiants aéronautiques pour l’aviation civile et l’aviation militaire, vient d’être qualifiée par le motoriste américain GE Aerospace pour son GEnx-1B. Les appareils de la famille 787 de Boeing équipés de ce moteurs vont donc pouvoir utiliser cette huile turbine synthétique pour leurs opérations.

Cette nouvelle certification a été rendue possible par une évaluation en vol de près de 7 000 heures menée avec Air France sur une période de plus de 36 mois sur plusieurs GEnx-1B équipant ses dix 787-9. Selon NYCO, le démontage et l’inspection des moteurs après cette campagne d’essais ont confirmé une protection efficace contre l’usure des composants lubrifiés, ainsi qu’un faible niveau de formation de dépôts carbonés (coke). Les analyses ont démontré la stabilité thermique de l’huile turbine, ainsi que l’efficacité de ses additifs antioxydants et anti-usure.

« La qualification de la TURBONYCOIL® 600 pour le moteur GEnx constitue une réussite majeure. Cette huile a démontré une excellente qualité et des performances remarquables tout au long de notre évaluation en vol. Nous apprécions tout particulièrement la collaboration étroite et constructive que nous avons instaurée avec NYCO. Après le GE90 et le CF6, nous nous réjouissons de voir ce produit qualifié pour un nouveau moteur de notre flotte » a expliqué Olivier Boina, Directeur Ingénierie Flotte Moteur chez Air France.

« L’homologation du TURBONYCOIL® 600 pour les moteurs GEnx-1B constitue une étape importante dans le développement de NYCO au sein du secteur de l’aviation civile. Fort de 40 années d’expérience en service et grâce à un partenariat continu avec Air France, le TURBONYCOIL® 600 démontre, une fois de plus, ses hauts standards de qualité et de performance » a annoné Paul Gallais, Business Development & Directeur marketing chez NYCO.

Cette huile turbine avait en effet été qualifiée sur les moteurs GE90 (Boeing 777) en 2019 et sur les CF6 (A330 et 767) en 2023. Turbonycoil® 600 est également certifiée sur les moteurs CFM56 et LEAP de CFM International depuis de nombreuses années, entre autres.

Elle répond ainsi aux besoins de compagnies aériennes qui cherchent une grande communalité au niveau des consommables et notamment pour des flottes multiples.

Pour rappel, l’activité aéronautique NYCO est née dans les années cinquante, notamment dans le secteur de la défense par la volonté d’indépendance de la France au niveau de ses lubrifiants. Les lubrifiants aéronautiques de NYCO sont aujourd’hui qualifiés sur nombre d’avions et hélicoptères militaires et civils.