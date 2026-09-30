Alors que le carburant d’aviation reste très coûteux, IAG a décidé de recourir à la solution SkyBreathe d’OpenAirlines à l’échelle du groupe pour optimiser ses opérations, donc sa consommation. La solution est déjà déployée dans l’ensemble des compagnies aériennes du groupe, sauf British Airways, chez qui elle devrait être pleinement opérationnelle au cours des prochains mois. Elle couvrira alors plus de 600 appareils.

IAG rappelle que SkyBreathe analyse les données opérationnelles des compagnies (plans de vol, conditions météorologiques et performances des avions) pour déterminer des possibilités de réduction de la consommation de carburant. Jusqu’à présent, les compagnies du groupe avaient déjà mis en place des initiatives en faveur de leur efficacité énergétique (optimisation des plans de vol, réduction de l’utilisation des groupes auxiliaires de puissance au sol et roulage à régime réduit), avec un suivi réalisé par différents systèmes. SkyBreathe offrira un cadre commun de données et de reporting, pour plus de cohérence et un meilleur partage des bonnes pratiques.

« Le carburant représente l’un des principaux postes de dépenses de nos compagnies aériennes, et la volatilité persistante des prix du carburant a renforcé l’importance d’améliorer notre efficacité partout où cela est possible. Disposer d’une vision plus approfondie de nos opérations nous aidera à identifier plus rapidement les économies possibles et à réduire la consommation inutile de carburant », explique José Antonio Barrionuevo, directeur financier et responsable du développement durable chez IAG.