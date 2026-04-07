Le conseil d’administration de Turkish Airlines a approuvé un investissement de 42 millions de dollars afin d’acquérir une participation de 40% dans DB Tarımsal Enerji ve Ticaret A.Ş., une entreprise turque basé près d’Izmir et spécialisée dans la production de biocarburants et de bioénergie.

DB Tarımsal Enerji ve Ticaret prévoit la mise en place d’unités de production de SAF en collaboration avec des partenaires technologiques, avec une capacité envisagée d’environ 100 000 tonnes par an.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie SAF de Turkish Airlines, qui comprend déjà des partenariats tels que le protocole d’accord avec SOCAR Türkiye pour des carburants issus de déchets et la lettre d’intention signée avec Tüpraş, principal raffineur de pétrole de Turquie.