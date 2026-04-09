TAP Air Portugal est restée bénéficiaire pour la quatrième année consécutive et a vu ses efforts de restructuration adoubés par l’Union européenne. La compagnie a publié un bénéfice net de 4,1 millions d’euros, en hausse de 3 millions d’euros par rapport à l’exercice 2024, mais fortement grevé par des ajustements de l’impôt sur les sociétés. Sans cet élément exceptionnel, le bénéfice aurait atteint 46 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires a enregistré une croissance de 1,2 % à 4,3 milliards d’euros, portée par le développement de son activité de maintenance externe. Le nombre de passagers a augmenté de 3,4 %, à 16,7 millions, avec une hausse du trafic de 5,5 % à mettre en regard d’une croissance des capacités de 3,1 %. Ces hausses du nombre de passagers et du coefficient de remplissage ont permis de compenser la baisse du yield, grâce également à une augmentation des recettes auxiliaires.

L’EBIT s’est rétracté de 27 % à 243 millions d’euros mais permet d’afficher une marge de 5,6 %.

« TAP a enregistré des résultats solides en 2025, soutenus par une demande passagers résiliente sur l’ensemble du réseau, notamment au second semestre, et par la forte contribution de notre activité Maintenance, qui continue d’augmenter sa part dans les revenus totaux. Malgré un environnement difficile, marqué par l’inflation des coûts et des contraintes opérationnelles importantes dans l’ensemble du secteur, nous avons maintenu des marges solides et renforcé la position financière de l’entreprise. (…) Cette année marque également une étape importante pour TAP. La Commission européenne a reconnu l’achèvement des engagements opérationnels et financiers du plan de restructuration approuvé par l’UE, confirmant la transformation réussie de TAP vers une viabilité à long terme et une croissance équilibrée », a résumé Luís Rodrigues, le directeur général de TAP.

En 2026, la compagnie va poursuivre ses efforts, notamment de transformation du produit à bord, avec l’introduction d’une offre economy prime sur ses A330 et ses A321LR. Elle va renforcer son réseau sur ses marchés clefs et développer ses opérations, notamment MRO, à Porto. Elle va également agrandir sa flotte de façon modérée, tout en la modernisant. Restée stable à 99 appareils en 2025, celle-ci devrait intégrer dix Airbus en 2026. TAP attend six A320neo sur l’année, deux A321neo qui rejoindront la flotte au troisième trimestre et deux A330neo qui suivront au quatrième trimestre. En tenant compte des remplacements et des possibles retards de livraison, elle estime que sa flotte atteindra entre 104 et 106 appareils en décembre, et qu’elle sera composée à 74 % de neo (contre 71 % au début de l’année).