Malaysia Airlines a célébré la livraison de son 200e avion Boeing, une étape qui prolonge une relation entamée avec l’avionneur américain en 1972 avec l’arrivée d’un premier 737-200 dans sa flotte.

La compagnie porte-drapeau malaisienne a réceptionné un nouveau 737 MAX 8 à Kuala Lumpur le 24 mai (immatriculé 9M-MVR), le quatrième de ce type depuis le début de l’année.

Malaysia Aviation Group (MAG) poursuit en effet la modernisation de sa flotte court et moyen-courrier autour du Boeing 737 MAX, avec 43 737-8 et 12 737-10 contractualisés et destinés à remplacer progressivement ses 737-800 les plus anciens d’ici 2030. Le groupe a déjà reçu des Boeing 737-8 en leasing à partir de novembre 2023 et en aligne désormais 18 exemplaires.

La compagnie malaisienne aligne encore une quarantaine de 737-800.