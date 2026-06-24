Thai Airways International (THAI) a réceptionné à Everett le 22 juin un Boeing 787-9 équipé de moteurs GEnx-1B de GE Aerospace, un appareil loué à AerCap.

Il s’agit du premier Dreamliner livré neuf à la compagnie avec cette motorisation. Thai Airways en recevra trois autres avant la fin de l’année.

L’appareil est aménagé avec une cabine biclasse de 298 sièges, dont 30 sièges-lits en classe affaires.

Le contrat de ce premier exemplaire (LN 1299, HS-TWE) s’inscrit dans la relation à long terme tisée entre AerCap et Thai Airways, le loueur gérant déjà plusieurs appareils de la compagnie, notamment des gros-porteurs.

« Nous sommes ravis d’accueillir dans notre flotte le premier de nos nouveaux 787-9 équipés de moteurs GE, une nouvelle étape clé qui témoigne de notre partenariat de longue date avec AerCap. L’efficacité et le rayon d’action de cet appareil nous permettent de développer notre réseau tout en offrant à nos passagers une expérience de vol plus moderne et plus confortable » a annoncé Chai Eamsiri, le PDG de Thai Airways.

Pour rappel, la compagnie porte-drapeau thaïlandaise avait fait l’objet d’un important bras de fer entre Boeing et Airbus dans le cadre du programme de renouvellement de sa flotte long-courrier, notamment au sujet de leur motorisation. Thai Airways avait finalement tranché en 2024 pour le 787-9 de Boeing, avec 45 exemplaires fermes (avec des options supplémentaires) livrables entre 2027 et 2033.