ABL Aviation annonce avoir livré son 16e avion commercial à Air France, renforçant ainsi un partenariat de longue date entre le loueur irlandais et la compagnie aérienne française. Cette dernière livraison a été réalisée le 11 juin à Mirabel (Québec) et concerne un Airbus A220-300 (MSN 55453, F-HOZG, baptisé Anglet). L’appareil va prochainement être mis en service.

Le loueur fondé par l’entrepreneur marocain Ali Ben Lmadani précise qu’il livrera deux autres exemplaires du même type à Air France dans le courant de l’année.

Avec cette dernière livraison, la compagnie française aligne un total de 57 A220-300, même si une poignée de ces appareils reste encore immobilisée sur la plateforme de Toulouse-Francazal en attendant des moteurs PW1500G (en révision ou remplacement par Pratt & Whitney).

Le groupe Air France-KLM s’est officiellement engagé sur un total de 60 A220-300 fermes en 2019 (avec 30 options et 30 droits d’acquisition) pour remplacer une partie des avions moyen-courriers d’Air France (A318, A319 et certains A320), une flotte qui sera pleinement opérationnelle l’année prochaine (appareils commandés directement à Airbus puis financés en partie par différentes opérations de sale-and-leaseback).

Une vingtaine d’autres exemplaires sont cependant déjà attendus par Air France dans les prochaines années, avec 10 livraisons programmées par an.