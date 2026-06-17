La « Kangaroo route » s’apprête à voir sa dernière escale sauter. Qantas a annoncé le 17 juin que la liaison Sydney – Londres serait la première à être opérée par l’Airbus A350-1000ULR et que le premier vol aurait lieu en octobre 2027. Les réservations seront ouvertes en février prochain. La seconde route sera celle vers New York. La compagnie a également dévoilé les premières images de l’appareil à ses couleurs.

« Depuis notre premier vol sur la ‘Kangaroo Route’ en 1947, au cours duquel nous avions fait sept escales avant d’arriver à Londres, chaque nouvelle génération d’avions a permis de supprimer une escale. Aujourd’hui, nous supprimons la dernière », s’est réjouie Vanessa Hudson, la directrice générale de Qantas. A cette époque, il fallait quatre jours et sept escales pour rallier Londres depuis Sydney. La mise en service des vols sans escale permettra de réduire de quatre heures de temps de voyage par rapport à la desserte actuelle, avec une escale.

Pour cela, Qantas va s’appuyer sur l’A350-1000ULR, qui a notamment la particularité d’abriter un réservoir carburant supplémentaire d’une capacité de 20 000 litres. Qantas attend douze exemplaires de l’appareil, qui seront tous aménagés dans une configuration à quatre classes pouvant emporter 238 passagers. La cabine a été spécialement étudiée pour réduire au maximum les effets du jet-lag et l’inconfort d’un voyage de 22 heures.

Vanessa Hudson souligne également que la formation des pilotes a débuté. Les premiers qui s’installeront aux commandes de l’A350-1000ULR seront les pilotes actuels d’A330. Ils sont une quarantaine à avoir commencé la formation, qui comprend des entraînements sur simulateur à Sydney et au Royaume-Uni (en association avec British Airways). Dans les prochains mois, certains voleront également sur la flotte de Cathay Pacific.

Au total, 360 pilotes et 1 200 membres du personnel navigant commercial de Qantas seront formés pour les vols Sunrise.