Le coup d’envoi est donné pour la nouvelle campagne cadets d’Air France. A compter du 2 juin et jusqu’au 15 juillet, les candidats au poste d’officier pilote de ligne peuvent postuler pour emprunter la voie royale qui mène aux cockpits de la compagnie française.

Le programme cadets s’adresse à des candidats passionnés d’aéronautique, avec ou sans expérience préalable de pilotage. A l’issue d’un processus de sélection rigoureux, 80 à 100 d’entre eux seront retenus et entameront un cursus de formation théorique et pratique de 24 mois, dispensé par des écoles partenaires et entièrement financé par la compagnie. S’ils réussissent leur formation, ils pourront prendre les commandes d’un monocouloir en tant qu’officier pilote de ligne et seront ainsi intégrés en stage de qualification sur Airbus A220 ou A320 d’Air France, ou sur Boeing 737 ou A320neo de Transavia.

Air France précise que plus de 300 pilotes ont intégré Air France et Transavia France au travers de la filière cadets depuis sa relance en 2018 – malgré une suspension durant la crise sanitaire.

La compagnie rappelle également que cette filière est ouverte à tous et qu’elle encourage la diversité et la féminisation. En 2024, la promotion de pilotes cadets comptait 25 % de femmes (contre 9 % dans les effectifs actuels de pilotes).

Afin de bien informer les aspirants au cursus sur les sélections et le déroulement de la formation, Air France organise deux webinaires les 5 et 11 juin à 18h et 18h30, en partenariat avec Fédération Française Aéronautique (FFA) et la Fédération Française de Vol en Planeur (FFVP) respectivement. Des informations sur les conditions d’admission et de formation peuvent également être obtenues sur le site d’Air France.