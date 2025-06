Bienvenue dans le deuxième épisode du Podcast de l’Aviation, « Décarboner l’aérien, une industrie en transition ».

Nous nous intéressons ici aux conditions qui permettront la réussite de la transition écologique de l’aéronautique et du transport aérien. Insistant sur la nécessité d’éviter toute distorsion de concurrence et de mettre en place un système de régulation autour de la décarbonation au niveau de l’OACI sans ajouter de surcouches réglementaires nationales ou régionales, les experts du secteur rappellent que la réduction de la consommation de carburant est un enjeu ancien pour les compagnies aériennes puisqu’elle est synonyme de réduction des coûts. Cela fait donc des années qu’elles incitent les industriels à travailler sur des appareils plus efficaces et qu’elles utilisent le levier de la modernisation de la flotte pour réduire leur consommation.

Les industriels, avionneurs, motoristes et systémiers, explorent aujourd’hui plusieurs pistes, qu’il s’agisse de l’avion à hydrogène, des nouvelles architectures de moteur ou de l’intelligence embarquée.

Bruno Fichefeux, SVP directeur des futurs programmes chez Airbus, Delphine Dijoud, directrice technique adjointe, directrice Marques techniques des moteurs d’avions commerciaux de Safran, et Denis Bonnet, vice-président Research, Technology & Innovation Avionics chez Thales, Franck Goldnadel, président du directoire et CEO chez Aéroports de la Côte d’Azur et Sébastien Jean, directeur associé de l’Initiative géoéconomie et géofinance de l’IFRI, rejoignent les intervenants du premier épisode pour évoquer à leur tour leurs pistes et leur vision pour la décarbonation de l’aviation.

Ce podcast est soutenu par le GIFAS qui représente l’ensemble des acteurs de l’industrie aéronautique et spatiale : plus de 500 entreprises, fabricants, équipementiers, ETI, PME et startups qui s’activent pour préparer un avion décarboné et plus durable.