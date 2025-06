Riyadh Air et Air France-KLM ont signé un protocole d’accord en vue rapprocher leurs opérations et renforcer la connectivité entre leurs hubs. Les deux groupes prévoient de connecter leurs réseaux pour développer les opportunités de correspondance à Riyad, Amsterdam et Paris CDG, notamment au travers de la mise en place d’accords de partage de code.

Ils comptent également rapprocher leur programme de fidélisation, ouvrir leurs salons en aéroport aux passagers des deux groupes mais aussi établir un partenariat dans les domaines de la maintenance aéronautique, de la transformation numérique, du développement durable et du transport de marchandises.

« Nous mettons tout en œuvre pour relier Riyad au reste du monde et notre partenariat avec Air France-KLM […] nous permettra d’atteindre cet objectif plus rapidement. […] Ce partenariat viendra à la fois renforcer notre réseau international, soutenir la confiance dans notre trajectoire de croissance et confirmer notre rôle en soutien des objectifs de diversification économique de l’Arabie saoudite dans le cadre de la Vision 2030 », commente Tony Douglas, PDG de Riyadh Air.

Benjamin Smith, directeur général d’Air France-KLM, souligne quant à lui que les trois marques du groupe desservent l’Arabie saoudite et pourront ainsi se renforcer dans le pays. Il précise également que le partenariat est complémentaire à celui qu’il a avec Saudia au sein de l’alliance SkyTeam.