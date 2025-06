L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) a récemment publié un nouveau Safety Information Bulletin (SIB) soulignant les risques que peuvent représenter les batteries au lithium à bord des avions de ligne. Ce bulletin d’information a été publié en réponse à l’augmentation du nombre d’incidents de sécurité impliquant des batteries au lithium transportées par des passagers à bord d’avions commerciaux. On pense notamment à la récente perte de coque concernant l’A321 de la compagnie sud-coréenne Air Busan fin janvier (lire l’article : Air Busan : un incident préoccupant pour la sécurité des vols).

Ce document appelle les compagnies aériennes à étendre et à renforcer leur communication aux passagers sur les restrictions liées au transport de batteries au lithium et les encourage à adopter les bons comportements pour atténuer les risques. Il rappelle également l’obligation de former le personnel des compagnies aériennes et des aéroports aux risques associés et de communiquer correctement aux passagers les restrictions relatives aux marchandises dangereuses.

« Les smartphones et les ordinateurs alimentés par des batteries au lithium font désormais partie intégrante de notre quotidien, et nous savons que chaque passager emporte désormais quatre à cinq de ces objets avec lui en vol », a déclaré Jesper Rasmussen, directeur des normes Flight Standards à l’EASA. « Les compagnies aériennes et leur personnel au sol doivent s’assurer que les passagers savent comment voyager avec ces objets de manière responsable. Il s’agit notamment de les inciter à réfléchir attentivement avant de les placer dans leurs bagages enregistrés, mais plutôt à les transporter à bord, afin qu’ils puissent être surveillés et traités en cas de problème » a-t-il ajouté.

Les batteries au lithium présentent un risque pour la sécurité en cas de dysfonctionnement, de rupture mécanique, de court-circuit ou d’exposition à la chaleur. L’EASA pointe notamment du doigt les cigarettes électroniques et les batteries externes (power bank), des équipements personnels jugés particulièrement dangereux et qui doivent être transportés dans un endroit où ils peuvent être surveillés (sur soi-même si possible durant tout le vol). Dans le cas contraire, ils devront être placés dans des bagages à main et protégés comme des batteries de rechange, c’est-à-dire avec une protection contre les courts-circuits (par exemple, en les transportant dans leur emballage d’origine, en scellant leurs bornes et en les plaçant dans un sac ou une boîte en plastique), et séparés de tout autre objet potentiellement inflammable (parfum…).

L’EASA rappelle également que la puissance de ces appareils doit être limitée à 100 Wh et, uniquement avec l’accord de l’opérateur, jusqu’à 160 Wh.

Le nouveau Safety Information Bulletin (SIB) est accessible ici !