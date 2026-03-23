C’est une commande qui était attendue. Finnair a annoncé le 23 mars qu’elle avait conclu un accord avec Embraer, portant sur l’acquisition de jusqu’à 46 E195-E2. Elle s’est engagée sur dix-huit appareils en commande ferme, seize options et douze droits d’achat.

Les livraisons des appareils fermes devraient débuter au troisième trimestre 2027. Finnair précise qu’elle attend trois E195-E2 en 2027, six en 2028 et six autres en 2029. Ceux-ci seront opérés par sa filiale Norra et auront pour mission de remplacer des appareils plus anciens. Ils seront aménagés dans une configuration de 134 places.

Finnair souligne qu’elle a également conclu un accord avec Pratt & Whitney pour que le motoriste assure des services de maintenance sur les moteurs de ses futurs appareils et pour acquérir des exemplaires de PW1900G de rechange.

Actuellement, une douzaine d’E190 sont en opération chez Norra et leur programme de réaménagement, débuté en 2024 et destiné à allonger leur service de quelques années, touche à sa fin.

En parallèle, la compagnie finlandaise envisage l’acquisition d’environ une douzaine d’A320/A321ceo de seconde main, là aussi pour remplacer des A319/320 plus anciens. Ils lui permettront d’améliorer les performances de sa flotte de monocouloirs en intégrant des modules plus modernes, mais aussi d’augmenter légèrement ses capacités en optant pour des versions plus grandes. Cela fait plusieurs années maintenant que Finnair réfléchit au renouvellement de sa flotte d’A320. Elle se compose actuellement de cinq A319, dix A320 et quatorze A321.