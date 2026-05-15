Le président américain Donald Trump a déclaré le 14 mai que le président chinois Xi Jinping avait accepté de commander 200 avions commerciaux auprès de Boeing lors de leur rencontre à Pékin.

Dans une interview accordée à la chaîne Fox News, Trump a indiqué que cet engagement avait été obtenu au cours d’entretiens qualifiés de « très bons » avec le dirigeant chinois. Il a affirmé que Boeing visait initialement 150 appareils et que le chiffre avait été porté à 200, sans préciser les modèles ni le calendrier de livraisons.

« L’une des choses qu’il a acceptées aujourd’hui est d’acheter 200 avions (…). Des Boeing. 200 gros » a-t-il déclaré, précisant qu’il pensait qu’il s’agissait d’un engagement.

À ce stade, ni Boeing, ni les motoristes, ni les autorités chinoises n’ont publié de communiqué détaillant la nature de cet engagement évoqué par le président américain.

Cette annonce a été immédiatement jugée décevante par les analystes et les marchés, bien loin de la méga-commande chinoise attendue depuis des mois.

Jusqu’à 750 avions commerciaux Boeing sur plusieurs années

Mise à Jour : Donald Trump a indiqué que la Chine pourrait potentiellement acheter 750 avions Boeing au cours des prochaines années lors d’une conférence de presse à bord d’Air Force One lors de son vol retour depuis Pékin le 15 mai. Il a également precisé que ces appareils seraient équipés de moteurs fournis par GE Aerospace (et donc logiquement aussi par CFM International).

Ces commandes potentielles seraient donc du même ordre de gradeur que celles évoquées depuis plusieurs mois (environ 500 monocouloirs 737 MAX + 200 gros-porteurs), même si tout reste à confirmer.