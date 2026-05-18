Comme chaque année, les passionnés d’aviation se donnent rendez-vous sur l’aérodrome de Cerny La Ferté-Alais lors du week-end de la Pentecôte. Les 23 et 24 mai, la 53e édition du Temps des Hélices, organisée par l’Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS), invite petits et grands à venir admirer au plus près les ailes anciennes comme les plus récentes, au sol comme en vol.

Aux côtés de la traditionnelle exposition statique constituée d’une centaine d’appareils, cinq heures de spectacle aérien présenteront des tableaux racontant l’histoire de l’aéronautique, avec effets pyrotechniques et musique épique. L’armée de l’Air et de l’Espace sera présente à travers les démonstrations de la Patrouille de France, du Rafale Solo Dislay et des parachutistes Phénix. Plusieurs warbirds seront également du spectacle, comme deux DC3, le Morane-Saulnier MS-405, le Spitfire Mk IX LZ842, ou les North American T-6. Mais toutes les périodes de l’aviation seront représentées, des pionniers (Blériot XI, Morane H…) à l’ATR, en passant par le seul De Havilland DH-89 Dragon Rapide en état de vol en France ou le Super Stearman (wingwalkers) des années 30, mais aussi par les avions d’entraînement militaire d’après-guerre (Dassault MD-311 Flamant, Nord 1101 Noralpha) ou les avions de voltige. Le spectacle sera également assuré par la Navette bretonne (Broussard et CriCri) ou la Turbulent Display Team.

L’édition 2026 du Temps des Hélices a également souhaité mettre en avant Renault, qui a aussi joué un rôle dans l’histoire de l’aviation, d’abord en tant que motoriste puis en rachetant la société des Avions Caudron en 1933. C’est alors que tous les Caudron sont baptisés de noms de vents, comme le Caudron-Renault C-460 Rafale, qui fera ici « son retour officiel pour la première fois dans le cadre d’un meeting aérien » – sous forme de réplique.

De multiples autres activités sont proposées autour des stars de métal, comme des baptêmes de l’air, des concerts, des dédicaces, des reconstitutions et la présentation (et le défilé) de motos anciennes.

Pour plus d’information et pour retrouver toutes les données pratiques, le site du Temps des Hélices est accessible ici.