Allegiant Travel Company, propriétaire de la compagnie aérienne Allegiant, a finalisé l’acquisition de Sun Country Airlines, valorisée à environ 1,5 milliard de dollars en numéraire et en actions, après l’obtention de toutes les autorisations réglementaires et des votes des actionnaires concernés.

Cette opération, qui avait été annoncée en janvier, s’inscrit dans la stratégie d’Allegiant de renforcer son positionnement sur le segment loisirs aux États-Unis, en intégrant un transporteur implanté de longue date à Minneapolis–St. Paul et actif sur les liaisons vacances domestiques et vers certaines destinations internationales. À la suite de la transaction, les anciens actionnaires de Sun Country détiennent une participation minoritaire significative dans le nouvel ensemble, Allegiant conservant le contrôle capitalistique et opérationnel du groupe.

La flotte combinée atteint 195 monocouloirs, (familles Boeing 737 NG/MAX et Airbus A320), des appareils exploités sur près de 175 villes et plus de 650 lignes, principalement orientées vers des destinations loisirs peu ou moyennement desservies par les grands réseaux. Le groupe dispose aussi de 30 appareils en commande, ainsi que de 80 autres en option.

Dans l’immédiat, Allegiant et Sun Country continueront à opérer sous leurs marques, certificats de transporteur aérien, sites internet et systèmes de réservation respectifs, sans changement pour les passagers ni pour les programmes de fidélité existants.

La direction du groupe met en avant des synergies attendues de l’ordre de 140 millions de dollars par an à horizon de quelques années, provenant de l’optimisation du réseau, d’une meilleure utilisation de la flotte et d’économies d’échelle sur les achats et la maintenance. Il ajoute que les activités de fret de Sun Country pour Amazon Prime Air et ses contrats d’affrètement avec des casinos, la Major League Soccer, des équipes sportives universitaires et le Département de la Défense complètent les activités d’affrètement existantes d’Allegiant et diversifient davantage la base de revenus de l’entreprise combinée.

Le siège du groupe demeure à Las Vegas.