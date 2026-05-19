Thai Airways a enregistré un chiffre d’affaires de 51,0 milliards de bahts (près de 1,58 milliards de dollars) au premier trimestre 2026, en baisse de 1,2% sur un an, en raison d’une réduction de 3,5% de la capacité et d’un trafic passagers en retrait.

La compagnie porte-drapeau thaïlandaise a toutefois dégagé un bénéfice net d’environ 10,1 milliards de bahts (~31 millions de dollars), en hausse d’environ 2,7% par rapport à l’année précédente, soutenu par la baisse des charges d’exploitation et des coûts financiers.

Les revenus passagers et excédent de bagages ont atteint 42,3 milliards de bahts (1,3 milliard de dollars), en recul de 2%, tandis que les autres activités, notamment la restauration et l’assistance au sol, ont progressé d’environ 12% à 3,2 milliards de bahts.

La flotte opérationnelle s’établissait à 80 appareils au 31 mars, avec un coefficient de remplissage autour de 83% pour 4,18 millions de passagers transportés sur le trimestre, selon les documents financiers du premier trimestre publiés par Thai Airways.