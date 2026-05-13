Les conseils d’administration de Korean Air et d’Asiana Airlines ont approuvé le 13 mai l’accord de fusion définitif qui prévoit l’absorption d’Asiana par Korean Air, la signature formelle du contrat étant programmée le 14 mai avant le dépôt de la demande d’autorisation auprès du ministère sud‑coréen des Transports (MOLIT).



L’opération aboutira au lancement opérationnel de la compagnie intégrée, exploitée sous la marque Korean Air, le 17 décembre 2026, date à laquelle la marque Asiana sera retirée et son entité juridique intégrée. La fusion de Korean Air et d’Asiana aura alors pris cinq ans après avoir annoncé leur décision en novembre 2020.

Le groupe résultant renforcera la position du hub d’Incheon et formera l’un des principaux transporteurs mondiaux en trafic international et fret, après plusieurs années d’examen réglementaire et d’accords préalables sur la gouvernance.

Korean Air a déjà acquis une participation de 63,88% dans Asiana Airlines en décembre 2024 et a fait d’Asiana une filiale du groupe. Les compagnies low-cost du groupe combiné (Jin Air, Air Busan, Air Seoul) seront regroupées sous la marque Jin Air au plus tard au premier trimestre 2027.