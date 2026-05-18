Le groupe AirAsia X, qui regroupe désormais les activités aériennes des compagnies AirAsia (en dehors des activités propres à Capital A), a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 5,95 milliards de ringgits (3 milliards de dollars) au premier trimestre, soutenu par une hausse de 9% du nombre de passagers à 18,9 millions et un coefficient de remplissage de 85%.

Malgré une exploitation bénéficiaire, avec un résultat opérationnel d’environ 199 millions de ringgits (44 millions de dollars) et une marge d’EBITDA voisine de 17%, le groupe malaisien a publié une perte nette comprise entre 129 et 155 millions de ringgits (29-35 millions de dollars) selon le périmètre retenu. Cette contre-performance s’explique principalement par une perte de change nette d’environ 232 millions de ringgits (52 millions de dollars) liée à la dépréciation de la monnaie locale face au dollar, ainsi que par un surcoût carburant estimé à près de 200 millions de ringgits après un pic temporaire du kérosène au‑delà de 200 dollars le baril en mars.

Hors effet de change, le résultat net ressort toutefois positif, autour de 103 millions de ringgits (près de 23 millions de dollars).

Face à la volatilité du carburant, AirAsia X a relevé ses surcharges et ajusté ses tarifs à partir du 6 mars, tout en prévoyant une réduction tactique d’environ 10% de sa capacité au deuxième trimestre pour privilégier les marges. Le groupe a par ailleurs levé près de 300 millions de dollars afin de refinancer une partie de sa dette dans de meilleures conditions.

« Le Groupe a entamé l’année 2026 avec la consolidation réussie des compagnies aériennes AirAsia au sein d’une plateforme aéronautique unique et la réalisation d’étapes importantes. Cependant, la forte volatilité des prix du kérosène et les incertitudes géopolitiques ont commencé à peser sur ce qui avait été un excellent début d’année. Nous évoluons actuellement dans une période d’agilité tactique, privilégiant la rentabilité et la préservation des marges plutôt que le volume » a expliqué Bo Lingam, le PDG du groupe AirAsia X.

Sur le plan opérationnel, le groupe a annoncé avoir réceptionné son tout premier Airbus A321LR (en photo, MSN 12902, immatriculé 9M-XVC) au mois d’avril, un appareil convoyé à Kuala Lumpur début mai et pouvant disposer d’un rayon d’action de jusqu’à 4000 nautiques (7400 km) avec trois réservoirs auxiliaires en soute (ACT). Son entrée en service est imminente.

Pour rappel, le groupe AirAsia X a commandé 150 Airbus A220-300 (configurés à 160 sièges) le 7 mai, une commande assortie de droits supplémentaires pour 150 autres exemplaires. Les livraisons doivent démarrer dès 2028.