Le gouvernement portugais a officiellement retenu les groupes Air France-KLM et Lufthansa pour la phase suivante de la privatisation de TAP Air Portugal, à l’issue d’un conseil des ministres tenu le 22 avril. Les deux groupes disposent désormais d’un délai de trois mois pour déposer des offres contraignantes auprès de l’agence publique Parpública.

Lisbonne prévoit de céder jusqu’à 49,9% du capital de TAP, dont 5% pourront être réservés aux salariés, l’État conservant la majorité et le contrôle de la compagnie nationale. Le cadre du processus a été fixé par décret, avec pour objectif de conclure cette privatisation minoritaire en 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et de concurrence. Air France-KLM et Lufthansa avaient déjà déposé des offres non contraignantes début avril, confirmant leur intérêt pour une prise de participation allant jusqu’à ce plafond de 49,9%.

Le ministre des Finances Joaquim Miranda Sarmento a souligné que la présence de deux des trois plus grands groupes aériens européens illustre l’attractivité de TAP et du marché portugais. Le ministre des Infrastructures Miguel Pinto Luz a indiqué qu’une décision finale sur le choix du partenaire industriel est envisagée entre fin août et début septembre, à l’issue de l’analyse des offres fermes.

Le groupe IAG, maison mère de British Airways et Iberia, qui avait manifesté son intérêt et été initialement admis dans la deuxième phase du processus, a renoncé et ne fait plus partie des candidats. Le gouvernement portugais encadre strictement la privatisation, en exigeant le maintien du hub de Lisbonne, la préservation de la marque TAP et le développement de liaisons jugées stratégiques pour la connectivité du pays, notamment vers le Brésil et les autres marchés lusophones. Les offres d’Air France-KLM et de Lufthansa devront détailler le niveau de participation proposé, le projet industriel et les engagements sur l’emploi, avant toute décision et notification éventuelle à la Commission européenne pour examen au titre du contrôle des concentrations.

TAP Air Portugal : un hub stratégique et un réseau long-courrier clé pour le Brésil

TAP Air Portugal s’appuie aujourd’hui sur plusieurs atouts majeurs, au cœur des enjeux de sa privatisation partielle. La compagnie est le principal opérateur de l’aéroport de Lisbonne, un hub saturé qui constitue une plateforme stratégique pour le trafic transatlantique et les correspondances entre l’Europe et l’Amérique du Sud.

Aujourd’hui membre de Star Alliance, TAP dessert 93 destinations et exploite une flotte de 83 appareils, dont une large majorité d’Airbus de nouvelle génération (17 A320neo, 23 A321neo et A321LR et 19 A330neo). La compagnie est le leader européen sur les liaisons vers le Brésil, avec environ 25% de la capacité Europe–Brésil et 14 villes brésiliennes desservies (15 l’automne prochain avec la desserte de São Luís), ainsi qu’un positionnement historique vers les pays africains lusophones.

Elle a transporté 16,7 millions de passagers l’année dernière, en progression de 3,4% par rapport à 2024, avec un trafic (RPK) en hausse de 5,5% pour une capacité (ASK) en croissance de 3,1%. Le coefficient de remplissage a gagné près de 2 points pour atteindre 84,2%.