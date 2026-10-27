La région de Sydney vient d’inaugurer son nouvel aéroport pour les vols passagers. Après avoir lancé ses opérations en juillet dernier avec les premiers vols de transport de fret, l’aéroport Western Sydney a accueilli ses premiers vols intérieurs (avec Jetstar) le 24 octobre et ses premiers vols internationaux (d’Air New Zealand) le 25 octobre.

« Pour la première fois en plus de 50 ans, l’Australie ouvre un nouvel aéroport majeur. C’est un événement qui a demandé des décennies de préparation et qui appartient aux habitants de l’ouest de Sydney », a commenté le Premier ministre Anthony Albanese.

Tous les habitants en question ne voient pas la plateforme d’un très bon œil, malgré les opportunités économiques de sa zone industrielle qu’elle présente et le désenclavement qu’elle permet (avec notamment la construction d’une nouvelle autoroute pour rejoindre Syndney). En fonction de leur lieu de résidence, certains subissent des nuisances sonores jusqu’alors inexistantes, d’autant plus gênantes que l’aéroport fonctionne sans couvre-feu.

Le projet d’aéroport était cependant en gestation depuis longtemps, adopté en 2014, avec des travaux lancés en 2018. L’objectif premier était de désengorger l’aéroport de Kingford-Smith, pour lequel aucun projet d’extension n’est possible en raison de sa situation géographique, et régi par des contraintes opérationnelles strictes (plafonnement des mouvements à 80 par heure, couvre-feu de 23h à 6h).

L’aéroport de Western Sydney accueille ses opérations intérieures et internationales sous le même toit et a été conçu en intégrant les dernières technologies disponibles (enregistrement, traitement bagages et côté piste). Il a une capacité de 10 millions de passagers par an mais pourra être progressivement étendu jusqu’à atteindre une capacité d’accueil de 80 millions de passagers annuels. Il doit en effet grandir avec le développement de la zone de l’ouest de Sydney.

Les responsables de l’aéroports indiquent qu’il devrait être relié à plus de 250 destinations d’ici un an. Les compagnies aériennes vont en effet progressivement s’y poser : Singapore Airlines dès la fin du mois de novembre, Qatar Airways en décembre, VietJet en janvier, Fiji Airways et Qantas en mars.