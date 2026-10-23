Le groupe ADP a publié son bilan sur neuf mois le 23 octobre. Si le chiffre d’affaires a enregistré une hausse de 1,4 % sur la période, il continue de tabler sur un EBITDA dans le bas de la fourchette prévisionnelle qu’il avait précédemment calculée et une légère décroissance du trafic à Paris Aéroport sur l’année.

Le chiffre d’affaires sur neuf mois a atteint 5,1 milliards d’euros, en hausse de 1,4 % malgré un trafic stable au niveau du groupe, à 287 millions de passagers.

A Paris, le trafic a légèrement baissé, de 0,4 %, les aéroports parisiens ayant accueilli 80,9 millions de passagers sur la période. Le groupe estime que le bilan sur l’année sera également légèrement en régression, de 0,5 %, en raison du maintien du conflit au Moyen-Orient, des perturbations liées à la fermeture pour rénovation de la piste 4 à Orly et d’un détérioration des tendances de trafic.

Il table également sur un EBITDA annuel dans la fourchette basse de ses prévisions, entre 2,3 et 2,35 milliards d’euros.