Panasonic Avionics a annoncé le 23 octobre avoir atteint la barre des 500 000 écrans de divertissement à bord Astrova vendus depuis le lancement du système en 2022 lors du salon Aircraft Interiors à Hambourg. Ce volume comprend les équipements en service et ceux en cours d’intégration ou d’installation avant livraison aux compagnies.

Plus de 45 transporteurs ont sélectionné cette solution, dans le cadre de plus de 150 programmes d’installation. Astrova associe des écrans 4K OLED HDR10+, une connectivité audio Bluetooth et une architecture modulaire permettant de faire évoluer les composants électroniques de cette solution IFE.

« La vente d’un demi-million d’écrans Astrova constitue une étape remarquable ; mais, au-delà de ce chiffre, c’est ce qu’il révèle sur l’orientation de notre secteur qui importe le plus. Les compagnies aériennes considèrent de plus en plus l’écran intégré au dossier du siège non plus comme un simple dispositif de divertissement, mais comme une plateforme d’interaction numérique. Celle-ci leur permet de nouer un lien avec les passagers, de différencier leur marque et de proposer, au fil du temps, de nouvelles expériences » a expliqué Ken Sain, le directeur général de Panasonic Avionics.

Pour accompagner cette activité, Panasonic a achevé l’extension de son usine d’Osaka-Kadoma, au Japon, portant sa capacité de production d’Astrova à six fois son niveau précédent.

Le site, destiné aux équipements de première monte et aux rétrofits, dépasse désormais les 10 000 m2, soit près du double de sa superficie antérieure. Aucune cadence annuelle de production n’a été précisée.