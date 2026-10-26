Panasonic Avionics a annoncé le 23 octobre avoir atteint la barre des 500 000 écrans de divertissement à bord Astrova vendus depuis le lancement du système en 2022 lors du salon Aircraft Interiors à Hambourg. Ce volume comprend les équipements en service et ceux en cours d’intégration ou d’installation avant livraison aux compagnies.
Plus de 45 transporteurs ont sélectionné cette solution, dans le cadre de plus de 150 programmes d’installation. Astrova associe des écrans 4K OLED HDR10+, une connectivité audio Bluetooth et une architecture modulaire permettant de faire évoluer les composants électroniques de cette solution IFE.
Pour accompagner cette activité, Panasonic a achevé l’extension de son usine d’Osaka-Kadoma, au Japon, portant sa capacité de production d’Astrova à six fois son niveau précédent.
Le site, destiné aux équipements de première monte et aux rétrofits, dépasse désormais les 10 000 m2, soit près du double de sa superficie antérieure. Aucune cadence annuelle de production n’a été précisée.