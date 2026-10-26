easyJet cède à son tour aux sirènes de la connectivité à bord. La low-cost britannique a signé un accord qui prévoit le déploiement de Starlink à bord de l’ensemble de sa flotte (hors Airbus A319, progressivement retirés du service) à partir du premier semestre 2027 et jusqu’au début de l’année 2028. C’est la première fois qu’elle saute le pas de la connectivité à bord.

Elle souhaite ainsi améliorer l’expérience de ses passagers et étendre les services qu’elle peut proposer pour en attirer de nouveaux. Les passagers pourront ainsi regarder des contenus en streaming, jouer à des jeux vidéo et naviguer sur Internet, mais aussi accéder à des informations utiles pour leur vol sur l’application de la compagnie, ou consulter des informations sur leur destination (météo, transports ou les attractions) et passer commande à partir du menu de bord.

« Dans un monde de plus en plus numérique, rester connecté est désormais essentiel pour bon nombre de nos passagers, qu’il s’agisse de vacanciers souhaitant se détendre grâce aux divertissements proposés à bord ou de nos clients d’affaires désireux de se tenir informés en direct de ce qui se passe au sol », constate Kenton Jarvis, le CEO d’easyJet.