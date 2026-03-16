L’aéroport de Francfort (FRA) a enregistré 3,9 millions de passagers en février 2026, un trafic stable par rapport à l’année précédente malgré les perturbations liées à une grève chez Lufthansa et aux conditions hivernales. Les annulations de vols dues à ces facteurs ont affecté environ 70 000 voyageurs (environ 800 vols annulés le 12 février suite à la grève de 24 heures de certains équipages de la compagnie allemande).

Le volume de fret à FRA a progressé de 4,8 % pour atteindre 159 362 tonnes, incluant le courrier et le fret aérien. Le nombre de mouvements d’aéronefs a reculé de 2,9 % à 29 320 décollages et atterrissages, tandis que la masse maximale au décollage cumulée (MTOW) a diminué de 2,4 % à 1,9 million de tonnes.

Le portefeuille international de Fraport affiche quant à lui une progression de trafic, mais ces performances sont contrastées. L’aéroport de Ljubljana (LJU) en Slovénie a vu son trafic passagers bondir de 17,2 % pour atteindre 95 121 passagers. Les aéroports brésiliens de Fortaleza (FOR) et de Porto Alegre (POA) ont enregistré une hausse combinée de 14,7 % pour atteindre 1,1 million de passagers. L’aéroport de Lima (LIM), au Pérou, a progressé de 4,2 % pour atteindre 2 millions de passagers. Les 14 aéroports régionaux grecs ont accueilli 720 587 passagers, soit une augmentation de 9,1 %. Les aéroports bulgares de Bourgas (BOJ) et de Varna (VAR) ont reçu ensemble 79 968 voyageurs, ce qui représente une hausse de 11,4 %.

L’aéroport d’Antalya (AYT), en Turquie, a fait exception à la tendance générale avec une baisse de 3,8 % pour s’établir à 865 187 passagers.

Au total, les aéroports gérés par Fraport ont accueilli 8,7 millions de passagers, soit une augmentation de 3,1 % sur un an.