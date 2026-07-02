Edeis a été sélectionné par le syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard, pour en assurer la gestion et l’exploitation. Le contrat a démarré le 1er juillet et est valable deux ans, renouvelable deux fois pour un an.

La société souligne qu’il s’agit du 22e aéroport à intégrer son portefeuille.

Edeis propose de poursuivre l’optimisation des lignes existantes, souhaite renforcer l’activité d’aviation d’affaires et chercher de nouvelles opportunités de revenus pour alléger la contribution publique. Il compte également garder les quatorze collaborateurs actuellement en poste, avec leurs avantages.

Le groupe s’engage enfin à mettre en œuvre les actions nécessaires à l’obtention du certificat européen de sécurité aéroportuaire et à poursuivre les travaux de mise en conformité et d’amélioration continue de la plateforme.