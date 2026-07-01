Starlux va agrandir sa flotte d’Airbus A321neo. Pour cela, la compagnie taïwanaise a choisi de s’appuyer sur BOC Aviation, auprès de qui elle va acquérir huit appareils.

Tous seront issus du carnet de commandes de la société de leasing chez Airbus. Ils seront équipés de moteurs Leap de CFM International et livrés à partir de 2028.

Le conseil d’administration de la compagnie avait approuvé ce projet en mars dernier.

Les A321neo permettront à la compagnie de densifier son réseau moyen-courrier et de nourrir ses vols long-courrier.

Elle exploite actuellement treize A321neo, aux côtés de huit A330-900, dix A350-900 et deux A350-1000.