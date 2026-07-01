Il s’agit sans doute d’une mesure visant à sortir d’une certaine « décrépitude » la quasi‑totalité des projets d’avions supersoniques annoncés depuis une quinzaine d’années.

La Federal Aviation Administration (FAA) a publié un projet de réglementation le 30 juin visant à définir des normes de certification acoustique spécifiques pour les futurs avions civils supersoniques, condition préalable à toute révision de l’interdiction des vols au‑dessus du territoire continental des États-Unis en vigueur depuis 1973 …