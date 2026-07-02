Elixir Aircraft poursuit ses ambitions, avec succès. L’avionneur français annonce une levée de fonds de 45 millions d’euros, menée par SPI (Sociétés de Projets Industriels) de Bpifrance, aux côtés d’Odyssée Venture et d’Innovacom notamment. Ces nouveaux moyens lui permettront d’accélérer son développement à l’international et de lancer un nouveau programme, Equinox.

Peu d’informations ont été données au sujet d’Equinox, si ce n’est qu’il s’agira d’un appareil plus gros que les Elixir actuels mais répondant toujours aux besoins des écoles de pilotage. Il s’inscrit dans la continuité de la gamme Elixir, qui elle-même a évolué avec l’Elixir+ en avril, une version à charge utile augmentée. De nouvelles améliorations devraient d’ailleurs être disponibles à la fin de l’année, au niveau des équipements et de la motorisation.

Elixir Aircraft doit également poursuivre sa montée en cadence et réorganiser son outil industriel. Ayant produit seize appareils au premier semestre (plus que sur l’année 2025), elle vise un rythme de production de cinq Elixir par mois. Par ailleurs, sa ligne d’assemblage final à La Rochelle arrive à saturation, et la production mobilise deux autres sites, à Périgny (fabrication des ailes) et Aytré (pièces composites). L’avionneur souhaite regrouper les sites de production.

Dans le même temps, et alors que le premier vol d’un Elixir aux Etats-Unis a eu lieu en juin, l’industriel veut accélérer son développement international, principalement aux Etats-Unis. Il démarre déjà des activités à Sarasota, avec un premier stock de pièces détachées et une équipe support. Mais si le marché américain reste pour le moment la priorité, il regarde également du côté de l’Asie, et notamment de l’Inde.