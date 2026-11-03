AerFin est désormais une filiale à 100 % d’ORIX Aviation. La société de leasing a finalisé l’acquisition d’Aerfin, après que les autorités de régulation ont approuvé la transaction. Elle combine ainsi son expertise de lessor à celle d’AerFin sur le marché secondaire et à son expertise technique.

« Il s’agit d’une étape importante pour notre entreprise, qui nous permet de réunir des compétences complémentaires tout au long du cycle de vie des appareils et de renforcer les services que nous pouvons offrir à nos clients à l’échelle mondiale », affirme James Meyler, directeur général d’ORIX Aviation.

AerFin est en effet spécialisé dans le négoce d’avions et de moteurs, les solutions de gestion des stocks, la vente de composants, la location, la gestion des réparations et la maintenance des moteurs. ORIX estime ainsi qu’il va « contribuer à une industrie aéronautique plus durable grâce à la réutilisation et à l’optimisation du parc aérien » de ses clients.

AerFin dispose de sites au Royaume-Uni, à Miami, à Singapour et à Dublin, et emploie plus de 230 personnes. L’acquisition par ORIX Aviation avait été annoncée au mois d’août.