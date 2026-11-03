Avolon s’est associé à I Squared Capital, une filiale à 100 % du fonds d’investissement d’Abou Dhabi (ADIA), pour créer une nouvelle société de leasing, Constellation Aviation. Lorsque la transaction sera finalisée, la nouvelle entité acquerra 22 appareils d’Avolon, d’une valeur de 1,4 milliards de dollars.

Le portefeuille visé comprend des appareils d’un âge moyen de cinq ans. Ils sont en service auprès de dix-sept compagnies dans quinze pays.

La coentreprise associera les capacités d’investissement d’I Squared Capital et d’ADIA à celles d’Avolon en matière d’acquisition d’avions, de crédit-bail et de gestion d’actifs. Cette dernière détiendra une participation minoritaire dans Constellation Aviation mais agira en tant que gestionnaire et prestataire de services exclusif de la plateforme pour les avions.

« Les carnets de commandes des constructeurs aéronautiques s’étendent désormais sur une décennie, voire plus, et les compagnies aériennes comptent sur des bailleurs disposant d’une envergure suffisante et de créneaux de livraison d’avions pour développer leurs flottes. (…) Le partenariat avec Avolon offre à Constellation un accès immédiat à un portefeuille d’avions modernes et à une plateforme éprouvée de création et de gestion de portefeuille », commente Gautam Bhandari, cofondateur, associé gérant et directeur mondial des investissements chez I Squared Capital.