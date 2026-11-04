Air India souhaite augmenter ses commandes de gros-porteurs pour développer son réseau long-courrier. Son directeur général, Tewolde Gebremariam, l’a indiqué le 3 novembre à New Delhi, lors de la conférence Summit & Exhibition 2026, tout en annonçant que la compagnie pourrait retrouver la rentabilité « très bientôt ».

« Nous voulons augmenter notre commande de gros-porteurs […] notre réseau, notre stratégie en demandent davantage », a expliqué Tewolde Gebremariam, qui a pris les commandes de la compagnie indienne en octobre.

Il a par ailleurs annoncé que l’aéroport de Bengaluru pourrait devenir le troisième hub international de la compagnie, aux côtés de Delhi et Mumbai.

Depuis la privatisation d’Air India en janvier 2022, désormais sous le giron au groupe Tata, les commandes de la compagnie indienne auprès d’Airbus et Boeing ont représenté quelque 600 appareils, dont 80 avions gros-porteurs : 50 Airbus A350, 20 Boeing 787-9 et 10 Boeing 777-9. Une dizaine de ces gros-porteurs ont déjà été livrés.

Air India aligne un total de 58 gros-porteur aujourd’hui. La compagnie indienne s’apprête par ailleurs à réceptionner son tout premier A350-1000 très prochainement.