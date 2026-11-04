Embraer a désigné Fokker Services Group comme centre de maintenance agréé pour la future flotte de C-390 Millennium de la Force aérienne royale néerlandaise (RNLAF).

L’accord, annoncé le 3 novembre, porte sur des prestations de maintenance et de soutien des avions de transport militaire commandés par les Pays-Bas en juillet 2024.

Fokker Services Group accompagnera leur entrée en service opérationnel et fournira une assistance technique et opérationnelle sur site, notamment par l’intermédiaire de représentants techniques de terrain. Le dispositif doit soutenir la disponibilité des appareils et leur préparation aux missions.

Les Pays-Bas avaient commandé 5 C-390 dans le cadre d’un achat conjoint avec l’Autriche portant sur un total de 9 exemplaires. Les livraisons doivent s’étaler de fin 2027 à 2029, selon le ministère néerlandais de la Défense.

Les cinq C-390 seront basés à Eindhoven, en remplacement des quatre C-130H Hercules de la RNLAF.