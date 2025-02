Ardian s’apprête à augmenter de 10 % sa participation dans TopCo, la maison-mère d’Heathrow Airport Holdings. Un accord contraignant a pour cela été conclu avec Ferrovial pour acquérir les 5,25 % que le groupe détient encore dans la société pour environ 455 millions de livres, ainsi qu’avec d’autres actionnaires de TopCo pour 4,75 % supplémentaires. Il doit être approuvé par les autorités et est conditionné au droit de première offre qui peut être exercé par les actionnaires du groupe.

Ardian avait déjà acquis une participation de 22,6 % dans TopCo le 12 décembre dernier, devenant l’actionnaire principal de la société détenant l’aéroport d’Heathrow.

« Nous sommes pleinement engagés à travailler avec nos coactionnaires, le management d’Heathrow et les autorités britanniques sur notre ambition commune de croissance durable d’Heathrow. L’investissement dans cette infrastructure emblématique apportera d’importantes retombées économiques dans tout le Royaume-Uni. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner cette infrastructure dans son développement et sa transition vers le net zéro », commente Mathias Burghardt, directeur général délégué, président du directoire d’Ardian France et responsable infrastructure.

En 2024, l’aéroport d’Heathrow a accueilli 83,9 millions de passagers, en hausse de 6 %, et une croissance de 10 % de son trafic cargo. En revanche, son chiffre d’affaires s’est rétracté de 3,5 % à 4,56 milliards de livres en raison d’une baisse des redevances aéroportuaires imposée par la CAA, ce qui contraint l’aéroport à se concentrer davantage sur la réduction de ses coûts et sa productivité.

Le 12 février, il a lancé le plus important programme d’investissement de son histoire, deux semaines après que le gouvernement britannique a donné son soutien à la construction d’une troisième piste. Il prévoit notamment d’augmenter la capacité des terminaux 2 et 5, d’accroître le nombre de postes de stationnement avions, de développer les solutions d’accès à la plateforme en transports en commun, le tout en utilisant des sources d’énergie plus durables.