Air Sénégal, la compagnie nationale sénégalaise, traverse actuellement une période de plus en plus critique, fortement endettée et avec une flotte de plus en plus réduite.

La situation s’est particulièrement dégradée début juin avec un litige avec le loueur américain Carlyle Aviation Partners qui a conduit à la restitution de quatre A321 et qui pèse maintenant directement sur ses opérations...